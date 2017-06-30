نموذج الأمم المتحدة في الحكمة هاي سكول 

استضافت مدرسة الحكمة هاي سكول (مريم أم الحكمة) في عين سعادة وللسنة الثالثة على التوالي مؤتمر نموذج الأمم المتحدة MUN بمشاركة ست مدارس وكان السفير جبران صوفان الخبير في شؤون الأمم المتحدة ضيف المؤتمر.

وأعتبر رئيس المدرسة المضيفة الخوري كبريال تابت أن وجود السفير صوفان معكم في هذا اللقاء هو من أجل سماعه والإستفادة من خبراته في عالم الدبلوماسيّة وعلاقات الدول بعضها ببعض في ظلّ عالم يعيش تحديّات كثيرة على صعيد الإقتصاد والإرهاب والحروب. وأمل الخوري تابت أن تعرف الدول وقادتها كيف نبني السلام والمحبّة بين الشعوب كافة.

بدوره أثنى السفير صوفان على الخبرات التي يكتسبها المشاركون في اللقاءات التي يُطلق عليها اسم”نموذج الأمم المتحدة”، وقال: إن الحديث عن الأمم المتحدة ممتع ومحفِّز نظرًا للمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها وما تتطلبه من طاقات وخبرات واختصاصات وجهود متنوّعة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت الدبلوماسيّة المتعددة الأطراف قد تخطّت بأهميتها الدبلوماسيّة الثنائيّة. ولفت السفير صوفان إلى استمرار ويلات الحروب، وإن بأنماط جديدة، على خلفيّة المصالح المتعارضة والمفاهيم المختلفة بين الأمم، بل بين مكوّنات الأمة الواحدة، مما ينعكس على فعاليّة منظمة الأمم المتحدة، لا سيما في مجال حلّ النزاعات. ورأى السفير صوفان أن ردم الهوة في العلاقات الإنسانيّة والدوليّة، يكمن في القيم الجامعة التي كرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها قيم الإخاء والتسامح والأخلاق والإحترام المتبادل والتعاضد في الملمات وتقاسم الواجبات، وتطرق إلى جذور تلك الحقوق، كما رآها الدبلوماسي اللبناني الدكتور شارل مالك.