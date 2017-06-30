الحوثيون يعلنون مقتل 6 جنود سعوديين بنجران

أعلنت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين أمس مقتل 6 جنود سعوديين إثر استهداف موقعهم بصاروخ موجه في نجران قرب الحدود مع اليمن، وقد جاء ذلك في تصريحات نقلتها الوكالة اليمنية عن مصدر عسكري.

مقتل جندي سعودي في معارك مع “الحوثيين” على الحدود مع اليمن

وأضافت “سبأ” أيضا أن وحدات الجيش واللجان الشعبية (التابعة للحوثيين) استهدفت تجمعات للجيش السعودي في معسكر قوة بنجران.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن “القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي في معسكر قوة، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم”، وأن جنديا سعوديا قُنص “في رقابة الهنجر بعسير”.