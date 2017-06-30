عملية متزامنة لقوى الأمن أفضت إلى توقيف سالبي بنك عودة

أصدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً ذكرت فيه أنّها تمكنت من إلقاء القبض على سارقي بنك عودة – فرع الحازمية وفرارهم على متن سيارة هيونداي تحمل لوحة مزورة بعد ان سلبوا مبلغاً مالياً قدره 59 مليون ليرة لبنانية و13 الف دولار أميركي.

وجاء في البيان:

“بنتيجة المتابعة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من معرفة هوية أفراد العصابة وعددهم ثلاثة اشخاص، بعد تحديد السيناريو الكامل للعملية، ودور كل شخص من المتورطين فيها، حيث تم رصدهم وتحديد اماكن تواجدهم.

وبتاريخ 16/3/2017 وبناء لإشارة القضاء المختص وفي مناطق: خلدة – بسوس – عيتات، قامت قوة خاصة من الشعبة بعملية توقيف متزامنة للاشخاص الثلاثة وهم أ.ع.خ (مواليد عام 1994، لبناني)، خ.ه (مواليد عام 1997، لبناني)، ب. خ (مواليد عام 1995، لبناني).

وضبطت بحوزتهم الأموال المسلوبة التي بلغت 12.410 دولار أميركي و 55,720,000 الف ليرة لبنانية، والمسدس والسيارة المستخدمين في عملية السطو اضافة الى بندقية كلاشنيكوف، والسيارة هي نوع هيونداي i10 لون اسود. بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وتم تسليم المبلغ المضبوط الى ادارة بنك عودة، واودعوا مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معهم بجرم تعاطي المخدرات، بناء على إشارة القضاء المختص”.