نقابة المستشفيات وافقت على متابعة استقبال مرضى “قوى الامن’

عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية طارئة برئاسة النقيب سليمان هارون ناقشت خلاله موضوع توقيع العقود للعام 2017، مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، واصدرت بعده بيانا ثمنت فيه “الجهود التي قام بها اللواء عماد عثمان وموافقته على اعتماد التعرفات المطبقة من قبل الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وادراجها في عقد العام 2017 وفق ما طالبت به المستشفيات”.

وعن تسديد المستحقات والتي يعود بعضها من العام 2009 ولغاية العام 2016 اخذت المستشفيات علما ب”المساعي الحثيثة التي يقوم بها عثمان لتأمين الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه المستحقات، وناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية الاستجابة لهذه المساعي في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها الى ضباط ورتباء وعناصر المديرية أسوة بباقي المؤسسات العسكرية والامنية”.

واعلنت انه “بناء على ما تقدم وتجاوبا مع الايجابية التي أبداها اللواء عثمان وافقت الجمعية العمومية على توقيع العقود المعدلة للعام 2017 ومتابعة استقبال مرضى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كالمعتاد بانتظار تسديد المستحقات ضمن فترة زمنية معقولة”.