ترامب يؤكد لأردوغان ضرورة وقف تمويل الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، ضرورة وقف تمويل الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مواضيع عديدة منها سبل حل الخلاف القائم بين قطر وجيرانها الخليجيين والعرب مع ضمان أن تعمل كل الدول على وقف تمويل الإرهاب ومكافحة الإيديولوجية المتطرفة”.

وأكد ترامب “أهمية قيام جميع حلفائنا وشركائنا بزيادة جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله”، بحسب البيان.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إنّ أولوية الرئيس ترامب، في أزمة قطر تنصبّ على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.

وكان ترامب قد اتهم قطر صراحة بتمويل الإرهاب على “أعلى مستوى”، مشيداً بالقمم الثلاث التي عقدها في العاصمة السعودية الرياض أواخر أيار الماضي، معتبراً إياها “بداية لنهاية الإرهاب”.