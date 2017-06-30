مرشحة لبنان لمنصب المدير العام للأونيسكو تزور إفريقيا

تواصل مرشحة لبنان لمنصب المدير العام لمنظمة الأونيسكو السيدة فيرا الخوري لاكوي زيارتها لإفريقيا، وزارت برفقة القائم بالأعمال بالوكالة لسفارة لبنان في جنوب إفريقيا آرا خجاطوريان والقنصل العام لجزر الموريشيوس في لبنان سالم بيضون، رئيسة جمهورية جزيرة الموريشيوس الدكتورة أمينة فقيم، وسلمتها رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

كما عرضت برنامجها الترشيحي والمشاريع والاصلاحات التي تنوي القيام بها في حال فوزها بالمنصب.

واثنت الرئيسة فقيم على جهود السيدة فيرا متمنية لها النجاح والتوفيق.

من جهة أخرى، اجتمعت لاكوي مع كل من وزراء التربية والثقافة ووزير السياحة وزير الخارجية بالوكالة في جزيرة الموريشيوس. كما زارت دولة الموزمبيق، والتقت نائب وزير خارجيتها ومدير دائرة المنظمات الدولية.

ويُشار إلى أن 9 مرشحين من لبنان، مصر، العراق، قطر، الصين، فييتنام، فرنسا، غواتيمالا، وآذربيجان، يتنافسون على منصب المدير العام للأونيسكو الذي سينتخب في مطلع تشرين الاول المقبل، وأجرى المرشحون مقابلات شفهية مع أعضاء المجلس التنفيذي.

وأشارت الاستطلاعات إلى تقدم لبنان والصين وفرنسا على بقية المرشحين.

وعملت لاكوي أكثر من عشرين عاما في الاونيسكو، وهي تتمتع بخبرة واسعة في عمل المؤسسة وعلى اطلاع بالصعوبات والتحديات السياسية التي تواجهها المنظمة والخطوات، التي يجب اتخاذها لتمكين المنظمة من مواكبة المناهج الحديثة في مجال التربية والتعليم.