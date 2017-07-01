دريان التقى وكيل الازهر

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وكيل الأزهر الشريف الشيخ عباس شومان، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط، المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ محمد انيس الأروادي، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، المفتش العام المساعد للأوقاف الاسلامية الشيخ حسن مرعب، وتم البحث في الشؤون الاسلامية.

ونقل وكيل الازهر للمفتي دريان تحيات ومحبة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب “الذي يحرص على العلاقات المميزة بين مشيخة الأزهر ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية”.