محليات

زيارة عون مقر قوى الأمن الداخلي دعمٌ لها بوجه ما تتعرض له

حجب وزير المال علي حسن خليل المخصصات السرية البالغة مليارا و300 مليون ليرة شهريا عن “شعبى المعلومات”، أوجد مشكلة للأمن الداخلي مع المستشفيات، التي تهدد بوقف استقبال مرضى قوى الأمن ما لم تسدد مستحقات المستشفيات.

لكن مصادر نيابية لفتت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المقر العام لقوى الأمن الداخلي أمس، لها مدلول الدعم السياسي لهذه القوى بوجه ما تتعرض له.

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شعبة المعلوماتعونقوى الأمن الداخلي
المصدر:
الأنباء الكويتية

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