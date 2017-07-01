في بريتال… هكذا سرقا السيارات!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية تمكنت بتاريخ 30 حزيران 2017، من توقيف كل من ج. ا. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. ا. (مواليد عام 2000، لبناني)، في بريتال، لإقدامهما على سلب سيارات عدّة بقوة السلاح، بالاشتراك مع آخرَين (العمل جارٍ لتوقيفهما) – اللذين يقومان باستئجار سيارة مع سائقها من خلال الاتصال بأحد مكاتب تأجير السيارات، ويعمدان بطريقة احتيالية إلى استدراج السائق إلى أحد الأماكن حيث يكمن له الموقوفان فيه.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.