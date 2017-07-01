نتنياهو يشن هجوما على صائب عريقات بسبب “حماس”

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمين سر اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” صائب عريقات ، لرفضه إعتبار حركة “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إرهابيتين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تم توزيعه على عدد من وسائل الإعلام، إن “عريقات قال أمام الأمم المتحدة إن “حماس” و”الجبهة الشعبية” ليستا منظمتين إرهابيتين، رغم أنهما قتلتا أكثر من ألف مدني إسرائيلي على مدار عشرات السنين، ومدرجتان في قوائم الإرهاب بمعظم دول العالم”. واعتبر البيان هذه التصريحات “دليلا آخر على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتمجيدها للإرهابيين”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد عريقات في كلمة دولة فلسطين أمام الأمم المتحدة في نيويورك، أن الشعب الفلسطيني “يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه ضد جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الإحتلال ضده”.

وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين أن “حركة “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ليستا حركات إرهابية، وهما جزء لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني الفلسطيني”.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حركة “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” اليسارية كتنظيمين “إرهابيين”.