بالأسماء: مطلقو النار إثر صدور نتائج “البروفيه” أصبح عددهم 190!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنه إلحاقاً لبلاغها السابق المتعلق بنشر أسماء مطلقي النار المجرمين، إثر صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة “البروفيه”، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمكنت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي من توقيف 61 شخصاًَ منهم، كما توافرت لديها مجموعة جديدة من أسماء مطلقي النار ليرتفع عددهم إلى 190 حتى الآن، وهم إضافة الى ما تم إعلانهم سابقاً:

أحمد مصطفى الجزار،

خالد محمد سيف ملقب ابو سلوم،

حسين فياض سيف،

أحمد نبيل أبو شاكر،

محسن نبيل ابو شاكر،

غانم نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1984 رقم السجل 26/طبايا،

عيسى نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1975 رقم السجل 26/طبايا،

محمد حسن فاعور،

بسام وصفي المصري مواليد عام 1983 والدته جمال،

علي وليد شيخه والدته زينب مواليد عام 1989 فلسطيني،

جمال سمير علي والدته رحاب مواليد عام 1982 فلسطيني،

احمد محمد العلي والدته فاديا الريس مواليد عام 1994 سجل 5400 المزرعة/لبنان،

علي حسين سعد عمره حوالى 17 سنة لبناني.