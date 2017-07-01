طبيب يقتل زميلته ويصيب 6 آخرين في مستشفى “برونكس لبنان” في نيويورك

فتح طبيب سابق في مستشفى بحي برونكس النار بعد ظهر الجمعة على زملائه السابقين، ما اسفر عن مقتل طبيبة واصابة ستة اشخاص اخرين قبل ان يقتل نفسه، وفق ما اعلنت سلطات نيويورك.

وكان مطلق النار نفسه طبيبا وموظفا سابقا في “ليبانون هوسبيتال” احد اكبر المستشفيات في برونكس، بحسب ما اوضح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ورئيس الشرطة جيمس اونيل اللذان استبعدا ان يكون الهجوم مرتبطا بارهابيين.

ولم يؤكد المسؤولان معلومات اوردتها العديد من وسائل الاعلام التي حددت المهاجم على انه هنري بيلو الطبيب البالغ من العمر 45 عاما.

وقد يكون المهاجم عمل بضعة اشهر في هذا المستشفى الكبير في برونكس الذي يتسع لنحو الف سرير.

وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” ان مطلق النار تقدم باستقالته بعد ان كانت ادارة المستشفى تعتزم التخلي عن خدماته بتهمة التحرش الجنسي.