انقطاع الكهرباء لمدة 5 أيام في هذه المناطق…

أعلنت شركة كهرباء لبنان عزل مخرجي “الصالحية” و”وادي الزينة” في محطة صيدا الرئيسية القديمة بسبب أشغال إنشاء محطة صيدا الرئيسية الجديدة 220 ك.ف. والتي من المتوقع وضعها في الخدمة في ربيع عام 2018.

وأوضحت أن العزل سيتم بدءاً من يوم الإثنين 3 تموز 2017 ولغاية يوم الجمعة 7 تموز 2017 من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء.

وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترات العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرجين المذكورين.