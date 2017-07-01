ألمانيا توافق على بيع ثلاث غواصات نووية إلى إسرائيل

أقر مجلس الأمن الوطني الألماني صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية أخرى إلى إسرائيل ، في أحدث خطوة في صفقة سلاح شابتها مزاعم فساد، بحسب مجلة “دير شبيغل”.

وحظيت الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار باهتمام الرأي العام، عندما تبين أن الوسيط الإسرائيلي لشركة “تيسن كروب مارين سيستمز” لبناء السفن، إستعان بالمحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.

وتخضع الصفقة حاليا لتدقيق السلطات في البلدين. فيما قالت “ديرشبيغل”، إن ألمانيا أدرجت بندا في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد. ولم تنسب المجلة معلوماتها لأي مصدر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للحصول على تعقيب.

وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات من فئة دولفين والتي يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية. ويجري بناء غواصة سادسة. ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تكاليف العقد.