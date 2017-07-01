إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات في مدينة ريغنسبورغ جنوب شرق ألمانيا سجناً بعد اكتشاف قنبلة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية لم تنفجر. ونقل أكثر من 100 سجين إلى مكان مجهول، اليوم السبت.

وأمرت السلطات نحو 1500 شخص يعيشون في منازل قريبة من السجن بمغادرة منازلهم أيضاً حتى يفرغ المتخصصون من نزع فتيل القنبلة التي تزن 225 كيلوغراماً، والتي عثر عليها في باحة خلال مشروع للإنشاء، يوم الأربعاء.