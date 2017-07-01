زعيمة المقاومة الإيرانية: إسقاط نظام ولاية الفقيه أصبح ممكناً

أعلنت زعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي أنّ “إسقاط نظام ولاية الفقيه الذي يحكم إيران أصبح ممكناً”.

واعتبرت رجوي، خلال المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية في الخارج، أن “النظام الإيراني غير قابل للإصلاح ولا سبيل معه سوى إسقاطه”.

وقالت: “الحقيقة التي أصبحت ماثلة أن إسقاط نظام ولاية الفقيه أمر ممكن وقابل للتحقق لأن هناك استياء شعبي عام” لافتة الى تنظيم 11 مظاهرة احتجاجية كبيرة داخل إيران رغم القمع في العام الماضي، وهو عدد غير مسبوق يشير الى اتساع الغضب العام تجاه النظام الطائفي الذي يحكم البلاد.

وأشارت رجوي إلى الضعف الذي بات يعتري نظام ولاية الفقيه، قائلة: “لقد ورطوا أنفسهم في 3 حروب استنزاف في الشرق الأوسط وفي حال خروجهم منها فإن وضعهم سيكون في خطر”.

وأكدت وجود “قوى تغيير دافعة لديها زخم كبير وهي قادرة على تشخيص هذه الظروف التي ستمهد إلى إسقاط النظام”.

كما لفتت إلى تنامي القناعة لدى القوى الدولية بأن المهادنة مع نظام ولاية الفقيه مقاربة خاطئة، وأنه لا بديل سوى إسقاطه.

ويشارك في المؤتمر عشرات الآلاف من الإيرانيين ومئات الشخصيات من مختلف التوجهات السياسية من خمس قارات العالم منها هيئات برلمانية وخبراء متنفذون في السياسة الخارجية والأمن القومي من أميركا الشمالية وأوروبا وشخصيات ومسؤولون من الدول العربية والإسلامية.