“نعم أنا بطل سرقة الدراجات على مواقع التواصل الاجتماعي”…

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه بعدما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بعملية سرقة دراجة آلية في محلة المريجة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي في محلة حي السلم، بتاريخ 29 حزيران 2017، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه، ويدعى: ص. ع. (مواليد عام 2000، مصري).

وتم ضبط دراجتين آليتين، كان قد قام بسرقتهما من محلتي الشويفات وحي السلم.

باستماعه، صرّح بما نُسب إليه، وأنه أقدم منذ حوالى الشهر والنصف على سرقة العديد من الدراجات الآلية من منطقة الضاحية الجنوبية، حيث كان يبيعها لأشخاص مقابل مبالغ مالية.

أودع والمضبوط مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.