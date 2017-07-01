يقول متابعون إن الموقف من النزوح السوري آخذ في التغير حتى في الأوساط السياسية المؤيدة له، على غرار تيار “المستقبل”، بالنظر للتحديات الأمنية الكبرى التي يمثلها. وهناك خوف فعلي من أن يؤدي استمرار الوضع القائم إلى تفجر الأوضاع في هذا البلد، في ظل واقع إقليمي ملتهب.

وتسود خشية لبنانية عامة من أن يتحول لبنان إلى ساحة بديلة للجهاديين بعد التضييق الشديد الذي يعانون منه في سوريا والعراق .

وتدرج بعض التحليلات عملية الجيش في عرسال في إطار الاستعداد لفتح معركة الجرود، تمهيدا لفتح الباب أمام عودة السوريين.

وتؤكد مصادر لصحيفة “العرب اللندنية”، أن الشكل الذي تمت فيه عملية مداهمة المخيمات في عرسال ، يكشف عن تطور نوعي في أداء الجيش حيث نجح في تفكيك الألغام وتجنب وقوع مجزرة في صفوف المدنيين مع أنه كان يعمل في بيئة ذات كثافة سكانية كبيرة، كما حرم العناصر الإرهابية من استخدام سلاح التفجيرات الإنتحارية بفعالية، وفي اعتقال عدد كبير من الإرهابيين.

وتشدد قراءات على فتح مرحلة جديدة بعد هذه العملية التي نجح فيها الجيش في إثبات جهوزيته في مكافحة الإرهاب ، وهو ما سيدفع الأطراف الداعمة للأخير، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، إلى رفع مستوى الدعم له، وتأمين الموارد التي تمكنه من النجاح في تطهير جرود عرسال من الإرهابيين في المرحلة اللاحقة.