مراجع أمنية وعسكرية: الوضع ممسوك.. والعين الأمنية والعسكرية مفتوحة وساهرة

أكدت مراجع أمنية وعسكرية انّ “الوضع في لبنان عموماً مَمسوك وتحت السيطرة، الى حدّ كبير، ولا نسقط من احتمالاتنا فرضية حدوث خروقات إرهابية في اي لحظة. من هنا، فإنّ العين الأمنية والعسكرية مفتوحة رصداً لكل ما قد يخلّ به وتعقّباً للإرهابيين، وعلى جهوزية تامّة للتصدي ومواجهة الاخطبوط الإرهابي”.

وأضافت المراجع نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أن “الأساس في عمل الجيش ومعه سائر الأجهزة الامنية البقاء مُمسكاً بالمبادرة، لأنّ المعركة مع الإرهاب تتطلّب يقظة دائمة ولا تتحمّل أي استرخاء، لأنّ عدوّنا غدّار ولا يتوانى عن التغلغل الى الجسم اللبناني من أي ثغرة قد يجدها رخوة، ومهمة الجيش والأجهزة هي سَد كل الثغرات”.

وعلمت “الجمهورية”، انّ حصيلة العملية العسكرية أمس في مخيمات النازحين السوريين في عرسال ، أدّت الى توقيف 336 شخصاً من المخيّمين ومناطق قريبة منهما. وفي المعلومات انّ التحقيقات تواصلت مع الموقوفين وستأخذ وقتاً لا بأس به سَعياً الى جمع المعلومات حول المهمات المكلفين بها، وخصوصاً ممّن ضبطت أسلحة مختلفة في حوزتهم.