الجيش: بدء اختبارات المرشحين لصفة تلميذ رتيب في 4 تموز

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، بدء تنفيذ الاختبارات الخاصة بالمرشحين المقبولة طلباتهم للتعيين أو للانتقال إلى الخدمة الفعلية بصفة تلميذ رتيب من بين المدنيين والعسكريين المتطوعين والمجندين الممددة خدماتهم، وذلك اعتباراً من 4 تموز 2017.

*للاطلاع على مواعيد الاختبارات وفقاً لتسلسل أرقام الطلبات، ومعرفة باقي التفاصيل، يمكن للمرشحين الدخول إلى موقع الجيش الإلكتروني على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb .