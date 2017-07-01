كلام نصرالله غير مقبول بأي شكل.. المرعبي: جيشنا البطل لا يتهاون مع الإرهابيين

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنه من واجب الدولة حماية جميع المقيمين على أراضيها، من مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين، وشدّد على ان القوى الأمنية تقوم بكل واجباتها المطلوبة، لا سيما الجيش اللبناني الشجاع والبطل، الذي لا يتهاون مع المجرمين والإرهابيين الذين ينالون العقاب الذي يستحقونه”.

وأكّد المرعبي في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، ان “هناك متابعة دقيقة وحثيثة مستمرة للتأكد من سلامة مخيمات النازحين ، وعدم وجود أسلحة أو مسلحين يشكلون أي تهديد للسلم الأهلي”.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تقوم القوى الامنية بمهامها لجهة التأكد من سلامة المخيمات وخلوها من أي عناصر مشبوهة. وأكد أن هناك دولة وسلطة وعلى الجميع الانصياع لها.

وتابع: لم نقم بترحيل أي نازح ولم نخرق أي اتفاق دولي ومبادئ القوانين المرعية الإجراء مع السلطات اللبنانية، كما أن الدولة تعاطت بجدية مع ملف النازحين أكثر من أي دولة أخرى. وأكد أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو تعاطي يصب في مصلحة المخيمات والقاطنين في داخلها وخارجها، لكن لا يمكن تحميل أي نازح مسؤولية ما يقوم به نازح آخر. وقال: نحن ندعم الجهود التي تقوم بها هذه الأجهزة ولا سيما المؤسسة العسكرية. ودعا الجميع إلى الانصياع للقوانين اللبنانية.

وفي سياق آخر وعن خطاب أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخير، إعتبر المرعبي أن هذا الكلام ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال ، وهو مدان كليا ولا يمثل رأي الشعب اللبناني باغلبيته.

وقال لـ”اللواء”: نحن بغنى عن استجلاب الحروب إلى لبنان، كما أن أي معركة في المستقبل ستتسبب بأضرار يصعب إصلاحها. ورأى أن ردود الفعل التي صدرت في أعقاب موقف نصرالله كانت دون المستوى المطلوب، معتبرا أن الكلام عن أوضاع معينة في طرابلس مجرد فبركات.