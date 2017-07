بالفيديو: مسلّح يفتح النار بملهى ليلي في ولاية أركنساس ويصيب 17 شخصاً

جُرح 17 شخصاً على الأقل، أحدهم بحال حرجة، بعدما فتح مسلّحٌ النار في ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأميركية، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية.

وقال ضابط عبر “تويتر” إنّ إطلاق النار سُجّل في الصباح الباكر من اليوم السبت، في صالة باور في ملهى “ليتل روك”، مرجحاً أن يكون الحادث ناتجاً عن خلاف شخصي، ولا يعتقد أنه يتعلق بالإرهاب.

Dramatic video shows moment leading up to shooting inside Little Rock, Arkansas nightclub that left 17 people injured. pic.twitter.com/VOnzXncaaZ

— Josh Caplan (@joshdcaplan) July 1, 2017