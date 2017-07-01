تحت المجهرالسبت 01 تموز 2017 بالفيديو: عمرو واقف ع دقيقة… #افتحوا_طريق_الإسعاف بالتعاون مع وزير الإعلام ملحم الرياشي، والوكالة الوطنية للإعلام، أُطلقت حملة Pave way for the ambulance””، فإذا كان لديك فرصة لإنقاذ حياة شخص أثناء القيادة… هل تفعل ذلك؟ #افتحوا_طريق_الإسعاف “حق كل إنسان يعيش بأمان ببلادو، واجبو كمان خيو الإنسان يساعدو، بهل Ambulance في مريض بحالة دقيقة، عطوا هالـ Chance، عمرو واقف ع دقيقة، يمكن أنا أو حتى إنت شي نهار، نوقع بحادث وكل حياتنا تنهار، شمال أو يمين فتحو الطريق يا عالم، الإسعاف أمين بدو يخلّص العالم”… كلمات مفتاحية:افتحوا طريق الإسعافالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية