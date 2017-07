بالفيديو: عمرو واقف ع دقيقة… #افتحوا_طريق_الإسعاف

بالتعاون مع وزير الإعلام ملحم الرياشي، والوكالة الوطنية للإعلام، أُطلقت حملة Pave way for the ambulance”‎”، فإذا كان لديك فرصة لإنقاذ حياة شخص أثناء القيادة… هل تفعل ذلك؟

#افتحوا_طريق_الإسعاف

“حق كل إنسان يعيش بأمان ببلادو، واجبو كمان خيو الإنسان يساعدو، بهل Ambulance في مريض بحالة دقيقة، عطوا هالـ Chance، عمرو واقف ع دقيقة، يمكن أنا أو حتى إنت شي نهار، نوقع بحادث وكل حياتنا تنهار، شمال أو يمين فتحو الطريق يا عالم، الإسعاف أمين بدو يخلّص العالم”…