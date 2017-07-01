بوتين اتّصل بأمير قطر: حل الأزمة الخليجية بالحوار

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكّد الطرفان أنّ حلّ الأزمة الخليجية يكون بالحوار والطرق الدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن أمير دولة قطر تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين. وأضافت أنه “جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية”، إذ أكد الجانبان “ضرورة حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وعبر الحوار المباشر بين جميع الأطراف”.

وتابعت أنه جرى أيضاً “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ولا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، وبما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين”.

من جهته، ذكر الكرملين أنّ الرئيس الروسي بحث الأزمة الخليجية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين.

وأوضح أنه خلال اتصال مع أمير قطر، شدد بوتين على أهمية الدبلوماسية لإنهاء الخلاف في الخليج.

وأضاف الكرملين أن بوتين أكد لملك البحرين الحاجة إلى الحوار المباشر بين كل الحكومات المعنية بالأزمة التي تؤثر سلباً في الشرق الأوسط.