بطيش لموقع “القوات”: لدينا لائحة مكتملة من 12 عضوا ستعطي دورًا متميّزًا خصوصاً من جهة المطالبة بالحقوق والسلسلة

بدأ المؤتمر الصحافيّ في مقر نقابة المعلمين في بدارو لإعلان لائحة التوافق النقابي التي تضمّ ثلاثة مرشحين من “القوات اللبنانية”: مايا مطر، رفيق فهد، ألان منيّر.

وفي هذا السياق، لفت رئيس مصلحة الأساتذة في “القوات اللبنانية” رمزي بطيش، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن إنتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في المدارس الخاصة في لبنان إستحقاقٌ ديمقراطيٌ مهمٌ، وعلى هذا الأساس توافقنا مع الأحزاب كافة تقريباً وقوى نقابية فاعلة بأوساط المعلمين في المدارس الخاصة على أن يكون لدينا لائحة مكتملة من 12 عضوا، تعطي دورًا متميّزًا للتعاطي النقابيّ الجديد خصوصا من جهة المطالبة بالحقوق وسلسلة الرتب والرواتب العنوان العريض لانطلاقها.

بطيش أوضح أن هناك مشاكل عديدة عالقة سيعملون كنقابيين على تغييرها. وأشار إلى أن بعد 12 عاماً التغيير هو لصالح المعلّمين، شاكراً نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على تبوئه نقيباً.