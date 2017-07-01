قيومجيان: تعلّمنا من صوَر القصف والنار لنرسم صوَر الفرح

في ذكرى بدء حرب المئة يوم وتحرير الأشرفية، كتب القيادي في “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان على صفحته على “فايسبوك”:

“بعد ٣٩ سنة… ما رح ننسى حرب المية يوم… تعلمنا من صور القصف والدم والنار… لنرسم صور المحبة والفرح والحريّة والتطوّر. بالحرب وبالسلم، رح تبقى الأشرفية قويّة الأشرفية أقوى الأشرفية قوات… سوا… رح نكفي المشوار، لتبقى قلب بيروت ونبض بيروت ولؤلؤة بيروت… سوا… الأشرفية أحلى الأشرفية أنظف الأشرفية عِلم وثقافة وازدهار. الأشرفية الأمل أمل الناس وهمّ الناس وسعادة الناس. سوا… الأشرفية قرار، قرار الناس ورأي الناس، مفهوم جديد للسياسة: السياسة أخلاق وقِيَم وقانون، ممارسة جديدة للسياسة: السياسة تخطيط وعلم وإدارة، عقلية جديدة للسياسة: حرب على الفساد، وثورة على المحسوبيات والاستزلام”.

#حكاية_الاشرفية