أسرار الصحف ليوم السبت 1 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

تعاني شركة صناعيّة كبرى من تضييق الاجراءات عليها وتهدّد بصرف أكثر من 400 عامل لديها وتقول إن الوزارات لا تتجاوب لحماية تلك الصناعة

شكّك مسؤول إعلامي في النيّة من نشر خبر لزيارة مسؤول حزبي رفيع مرجعاً رسميّاً وسأل عن الهدف ما دام الخبر غير صحيح.

يتجنّب نواب في إحدى الكتل الإطلالات الإعلاميّة بعدما كانوا يكثرون منها بسبب فقدانهم البوصلة ومحاولة تلمّس توجّهات رئيس الكتلة.

زار وفد مشترك من الجيشين الأميركي واللبناني مطار حامات قبل مدّة للوقوف على أوضاعه.

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يقال – المستقبل

إن سؤالاً كبيراً يُطرح بين الأوساط المعنية بالوضع في الشرق الأوسط حول كيفية تعامل الولايات المتحدة الأميركية إزاء تطورات المنطقة بعد سقوط الرقّة.

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أسرار الجمهورية

قال نائب في مجلس خاص إن أزمة النفايات ستعود قريباً، ولا بشائر لعملٍ جدّي لتنفيذ خطة مستدامة.

أجرى مرجع سياسي دراسة هادئة ومتأنّية لتفاصيل القانون الإنتخابي وفوجئ بأن التقديرات التي وُضعت قبل القانون لناحية حجم المقاعد التي ينالها متفاوتة الى حدّ كبير مع النتائج التي يمكن أن يفرزها القانون عملياً.

لاحظ مراقبون مقاطعة نواب حزب من أقضية شمالية مناسَبةً غير سياسية ما فُسِّر على أن هذا الحزب لا يريد إغضاب حليفٍ له لأن خصم حليفه يرعى الإحتفال.

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أسرار اللواء

غمز : فُهم أن زيارة مرجع كبير لمديرية أمنية جاءت تعويضاً عن سبب قاهر حال دون مشاركته في عيد المؤسسة الـ156.

همس : يُؤكّد نائب بارز في التيار الوطني الحرّ أن قراره ترك الباب مفتوحاً للتحالفات الانتخابية مع كل القوى السياسية العاملة على الساحة اللبنانية.

لغز : لا يخلو مجلس أو لقاء من فعاليات أو مثقفين أو حتى جمهرة من الناس العاديين إلاّ وتتحدث عن قانون الانتخاب والصوت التفضيلي فيه؟!

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خلف الكواليس – الشرق

نقلت مصادر عن الرئيس نبيه بري تأكيده على اولوية »تشريع الضرورات« ومن بينها سلسلة الرتب والموازنة… وسعيه الى رسم الحدود البحرية باشراف دولي والا (…).

تلقت قيادات امنية قبل ايام معلومات موثقة عن قيام »جماعات ارهابية« باعداد العدة لتنفيذ عمليات تفجيرية موزعة بين البقاع والضاحية والعاصمة بيروت… ولاحقا مناطق على الساحل الكسرواني ثم طرابلس.

رفضت جهات امنية وعسكرية تأكيد او نفي ما تم تداوله من معلومات عن تنسيق على اكثر من جهة بين الجيش والامن اللبناني وبين حزب سياسي وجهات امنية وعسكرية غير لبنانية….؟!