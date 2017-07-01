مصادر: مخاوف رسمية من لجوء الجماعات الإرهابية إلى لبنان

استنتجت مصادر متابعة لـ“الأنباء” من حديث الرئيس ميشال عون عن “سعي المجموعات الإرهابية للجوء إلى لبنان بعد سقوطها في سوريا” بأن مثل هذا الاحتمال بات واردا، ويتردد ان قادة تنظيمات فلسطينية أبعدت من بعض البلدان العربية ربما اصبحت في لبنان، من خلال “الحدود المفتوحة” التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله.

وتوقعت المصادر طرح موضوع العملية العسكرية الاستباقية على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، حيث ينتظر صدور بيان اشادة وتنويه بهذه العملية النوعية.

المصادر نقلت عن مراجع عسكرية طمأنتها اللبنانيين إلى أن الأوضاع الأمنية ممسوكة لكننا لا نسقط من احتمالاتنا حصول خروقات إرهابية.