جنديان روسيان ضلا طريقهما…فوقعا في قبضة أوكرانيا

أعلنت أجهزة الأمن الروسية ان أوكرانيا اعتقلت عنصرين روسيين في حرس الحدود قرب القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، بعدما ضلا طريقهما ودخلا الأراضي الأوكرانية خلال عملية تدريب. واملت الأجهزة الروسية بأن “تتم قريبا إعادة العنصرين الى الأراضي الروسية”.

من جهته، قال قائد حرس الحدود الأوكراني فيكتور نازارنكوـ أن العنصرين الروسيين لم يكن في حوزتهما وثائق، وقد اعتقلا بعدما رسا مركبهما في الأراضي الأوكرانية، ناقلا عنهما أنها “ضلا الطريق”.