المشنوق أكد استمرار وقف العمل في كسّارة وادي الحجير

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن ترخيص الوزارة لكسارة في وادي الحجير الذي يصنّف على أنه محمية طبيعية جازماً بأنّ الخبر “غير صحيح”.

وأوضح أن المشنوق أكد على محافظ النبطية وعلى قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي وجوب استمرار وقف العمل في الكسارة الموجودة ضمن محمية وادي الحجير.

وفنّد المكتب تسلسل الخطوات التي رافقت هذه القضية:

1- بتاريخ 30 حزيران 2015 أودعت وزارة البيئة وزارة الداخلية والبلديات قرار المجلس الوطني للمقالع المتضمن الموافقة للسيد الياس نجيم على استثمار كسارة على العقار /1300/ شقرا.

2- بتاريخ 16 تموز 2015 أودعت وزارة الداخلية والبلديات المعاملة محافظة النبطية للاطلاع والمقتضى.

3- بتاريخ 8 تشرين الأول 2015 وبناء على إشارة المحامي العام البيئي، تم توقيف العمل بالكسارة وختمها بالشمع الأحمر بسبب وجودها ضمن محمية وادي الحجير.

4- بتاريخ 8 آب 2016 طلبت وزارة الداخلية والبلديات من محافظة النبطية استمرار وقف الأعمال فوراً على العقار /1300/ شقرا والتشدد بالمراقبة على الرغم من استحصال صاحب العقار على موافقة المدعي العام البيئي بفكّ الأختام وكتاب وزارة البيئة رقم 3432/ب تاريخ 4/7/2016 بإعطاء صاحب العقار ما يلزم بهدف إعادة تأهيل الأرض وتشجيرها.

5- بتاريخ 15 أيار 2017 تقدم السيد الياس نجيم بطلب الى وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعادة فتح الكسارة إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على الطلب بل أودعته محافظة النبطية بتاريخ 9 حزيران 2017 للاطلاع وعرض الموضوع على مجلس بلدية شقرا ودوبية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والإعادة، ولم ترد حتى الآن مطالعة المحافظ أو قرار المجلس البلدي لدى وزارة الداخلية والبلديات.