كتبت كريستين الصليبي في افتتاحية “المسيرة”– العدد 1617

في زمن كان محكوما علينا بالإنفصال عن لبنان إفتدانا الشهداء بإنفصالهم الأبدي عن الحياة والمقاتلون بدفاعهم الكبير عن هذه الأرض. من هذا المنطلق وإحياءً لتاريخ نضال ومقاومة شباب «القوّات اللبنانية» للإحتلال السوري دعت دائرة السياحة في مصلحة رجال الأعمال إلى المشاركة في مسيرة «درب الحرية» التي أقيمت للسنة الثانية على التوالي في زحلة. من نقطة الإنطلاق في ساحة الشهداء – زحلة سار المشتركون بكل حماسة ومشوا على طرقات جبلية شاقّة وصعبة ليصلوا في الختام إلى وادي العرائش. دامت المسيرة 4 ساعات تحت أشعة شمس زحلة وكانت تحية إجلال لكل مقاوم خطّت قدماه علامات على هذه الطريق ولكل شهيد سقط عليها وروت دماؤه تلك الأرض. من شارك بها؟ أين سار المشتركون؟ ولماذا بات هذا النشاط سنوياً؟

نظّمت المسيرة رئيسة دائرة السياحة فيروز رحمة بالتعاون مع منسّق منطقة زحلة ميشال تنوري وبإشراف رئيس المصلحة عزيز إسطفان؛ وعن المشاركة هذه السنة أكّدت رحمة: «كانت أكبر وتضاعف عدد المشتركين لأن هذا النشاط الذي نعيد تنظيمه للسنة الثانية على التوالي في زحلة إستطاع جذبهم برمزيته وأهميته وجوهره. النشاط في العام الماضي أخذ ضجة إعلامية داخل الحزب كما أنّ دائرة السياحة تصرّ على الإضاءة عليه بشكل كبير لأن له رمزية في الحزب ككلّ وفي مصلحة رجال الأعمال خصوصاً. الإسم الذي أطلقناه على النشاط أي «درب الحرية» يلخصّ الكثير من المعاني في مسيرة حزب «القوّات اللبنانية»، إنّه الطريق الصحيح الذي سلكناه ولا نزال نسلكه حتى الآن، إن في هذه المصلحة أو في أي مصلحة أخرى وجهاز؛ ولو لم تكن هذه الطريق صحيحة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».

ولفتت رحمه إلى أن «المشاركة هذه السنة لم تقتصر على الرفاق في الحزب فقط إنما ضمّت أشخاصاً من خارج «القوّات»، والأمر كان مفاجئاً لنا لكن عندما يفهم الآخرون جوهر حزبنا، أي التضحية والمقاومة، لن يترددوا في مشاركتنا نشاطاتنا ولما لا قد ينضمون في نهاية المطاف إلى هذا الحزب الذي يتمتع بتاريخ مشرّف».

في زمن كانت الطريق إلى الحرية مستحيلة إختصرها أبطالنا بعزيمتهم وشهداؤنا بأرواحهم فدافعوا عن بيوتنا وأرضنا وكرامتنا وأهلنا، هذه المسيرة النضالية تعمّدت بالدماء ومن بحيرات صنين مروراً بنبع الساقية وصليب قاع الريم وصولاً إلى باحينا في وادي العرائش سار المشتركون.

تشير رحمة إلى أن «هذه الطريق التي سلكناها تُعتبر رمزية لأنها تختصر كل المسيرات الشاقة للمقاتلين من عيون السيمان إلى الأشرفية وعين الرمانة وقنات والمتن وشرق صيدا وغيرها؛ هذه الطريق ترمز إلى النضالات والتضحيات وأيضاً إلى أرواح الشهداء ووجع الجرحى والمعتقلين في السجون السورية».

أما عن الهدف من إعادة تنظيم هذا النشاط سنوياً تؤكّد رحمة: «ما قدّمه رفاقنا سابقاً، وهم من رُسمت على جباههم «درب الحرية»، يستحقّ منا إستذكاره وإعادة إحيائه ولو بجزء بسيط وصغير في كل سنة. ولأن الأبطال والشهداء قاوموا بالوجع والجوع والبرد والقنص وبالسلاح أصبحنا معهم «قوّات لبنانية». إعادة تنظيم هذا النشاط هو كي لا ننسى تاريخنا كمقاومة، كي لا ننسى كيف كان الشباب يسلكون أصعب الدروب من بيروت صعوداً نحو زحلة، إن في الثلج أو في الحرّ، وهذا كان المنفذ الوحيد لهم خلال فترة الإحتلال السوري للبنان».

واعتبرت رحمة أنّه «من واجبنا اليوم الإضاءة بإستمرار على تاريخنا كمقاومة والذي نفتخر به لأنّه تاريخ قضية مقدّسة وبطولة وتضحيات، ولأنّه تاريخ شعب مقاوم رفض الرضوخ لكل الطامعين في إخضاع هذا الوطن».

تكلّلت المسيرة بقداس إلهي عند صليب قاع الريم إحتفل به الأب مارون حريقة وشارك به إلى جانب إسطفان ورحمة رجل الأعمال إبراهيم الصقر، ومنسق منطقة زحلة ميشال تنوري، وممثل المصلحة في زحلة ريشار نمير، ورئيسة جهاز الشؤون الإجتماعية جيهان متى، وممثلة جهاز تفعيل دور المرأة في زحلة كريستين سبانغ، وممثلة جهاز الشهداء والمصابين في زحلة نوال أبي شهلا، إضافة إلى رؤساء الدوائر وأعضاء المصلحة، كشافة الحرية في زحلة، مصلحة الطلاب وحشد من المشاركين.

وتحدّث الأب حريقة في عظته عن المقاومة اللبنانية وأهمية الدور الذي لعبته لحماية اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً لافتاً إلى أن الشهداء بذلوا أنفسهم دفاعاً عن لبنان.

في ختام المسيرة شارك الجميع في غداء أقيم على شرف المشتركين بدعوة من إبراهيم الصقر.

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