السيسي يدعو لتبني استراتيجية دولية “فعالة” لمكافحة الإرهاب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر.

وأضاف أن اللقاء شهد تباحثا حول المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة ولاسيما في ليبيا وسوريا بخاصة في ضوء التهديدات الناتجة عنها وامتداد تداعياتها إلى أوروبا والمناطق الأخرى.

واستعرض السيسي بحسب البيان رؤية مصر التي ترتكز على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية، بالدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها ومقدرات شعوبها ليتسنى استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأكد في هذا السياق أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية والمضي قدما في جهود إعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات.

وأوضح السيسي أن التحديات الحالية التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب من القاهرة وواشنطن تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة بما يحقق مصلحتهما ويعزز من قدرتهما على مواجهة تلك التحديات.

وشدد على أهمية استمرار جهود مصر الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية قائلا إن “مصر تتواصل مع مختلف القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة سعيا لتحقيق تقدم في هذا الملف”.

وبين السيسي أن تحقيق السلام من شأنه أن يوفر “واقعا جديدا في المنطقة ويساهم في تدعيم الأمن والاستقرار وإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها”.

من جانبه أكد وفد الكونغرس الأميركي أهمية العلاقات المصرية – الأميركية ودعمه لجميع الجهود الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الوفد بحسب البيان عن ترحيبه بما شهدته الفترة الماضية من إعادة الزخم إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين مشيرا إلى ما تمثله مصر كشريك مهم للولايات المتحدة.