عون: “النسبية” ثورة على النظام اللبناني

أكد عضو تكتّل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون أن الانتقال الى النظام النسبي يعتبر بمثابة ثورة صغيرة على النظام السياسي وعلى الطبقة السياسية، وهو سيطوّر الحياة السياسية ويأخذها الى مكان آخر، وقال عون أن من لا يزال يشكّ في هذا الأمر عليه أن ينتظر نتائج الانتخابات المقبلة، متوقّعاً أن هذا القانون سيحمل الكثير من المفاجآت على مستوى المجموعة والأفراد.

ورأى عون في حديث لـ”النهار” الكويتية أن فقدان عنصر الاصطفاف السياسي عقّد اللعبة الانتخابية أكثر على مستوى التحالفات، وقد يخلق اشكالية ربّما تضطرنا للتعاطي بنماذج مختلفة من التحالفات وفقاً للدوائر، ووفق اعتبارات حسابية معيّنة، مؤكداً أن التحالفات قد تتم على القطعة لأنه لا يوجد نموذج واحد يمكن تعميمه على كل الدوائر.