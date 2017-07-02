الحرائق تتلف 425 هكتارا في الجزائر

التهمت النيران التي اندلعت في ولايات جزائرية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مئات الهكتارات من الغابات والمساحات الخضراء، في الـ24 ساعة الماضية بحسب ما ذكر موقع “الخبر” الجزائري، الأحد.

ونقل الموقع عن الإذاعة الجزائرية أن المدير العام للغابات عبد الفتاح مالك قال إن 425 هكتارا أتلفت بسبب الحرائق، مضيفا أن “الولايات الأكثر تضررا هي تيبازة، سيدي بلعباس، خنشلة ، تلمسان، عين الدفلى، وهران، وتبسة، وتيزي وزو”.