انتحاري بزي إمرأة يقتل 14 في مخيم نازحين غرب الأنبار

دولياتالأحد 02 تموز 2017 انتحاري بزي إمرأة يقتل 14 في مخيم نازحين غرب الأنبارقتل 14 شخصاً وأصيب أكثر من 10 آخرين بهجوم انتحاري، الأحد، استهدف مخيماً للنازحين في الكيلو 60 غرب محافظة الأنبار بالعراق، بحسب ما أفادت “العربية”وبحسب المعلومات الأولية، فإن الانتحاري كان يرتدي زيا نسائيا عند تسلله إلى المخيم.وأشارت مصادر أمنية وطبية لوكالة “فرانس برس” إلى أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، لكن ضابطا برتبة رائد أوضح للوكالة أن بين الضحايا عنصري أمن أحدهما ضابط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن تنظيم “داعش” عادة ما يتبنى اعتداءات مماثلة تستهدف مدنيين في العراق.ولا يزال تنظيم “داعش” يسيطر على مناطق في غرب الأنبار، رغم تمكن القوات العراقية من طرده من المدن الرئيسية في الرمادي والفلوجة ومناطق أخرى في المحافظة.كلمات مفتاحية:انتحاريغرب الأنبارمخيم نازحينالمصدر: العربية