زهرا: البعض يحاول إكساب النظام السوري مشروعيّة وسيكون لـ”القوات” موقف داخل الحكومة

أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانيّة” النائب أنطوان زهرا للـ”LBCI” أنّه سيكون لوزراء “القوات” موقفهم من تواصل الحكومة اللبنانيّة مع النظام السوري بملف النازحين وبالوقت المناسب على طاولة مجلس الوزراء فالبعض يحاول إكساب هذا النظام مشروعيّة عن طريق تعاطي الحكومة اللبنانيّة معه بعد أنّ عاد عدد من النازحين إلى بعض المناطق الخاضعة للجيش السوري”.

ومن جهته لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون للـ”LBCI” إلى أنّ “لبنان يعيش كابوساً يهدّد الكيان اللبناني ولا نريد أن ننستثني أي طريقة لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا وهذا الموضوع ليس لبنانيّاً بل هو دولي وموضوع إقليمي وعربي ولا يمكن أن يتحمّل لبنان وحده الحمل”.