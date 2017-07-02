“موضة الشعر” تتوسّع… من لباس السباحة الى الـLegging!

أطلقت شركة بريطانية اسمها Contrado تصميماً غريباً وفريداً من نوعه وهو سروال الـ Legging الذي يتميز بنقشة الشعر!

يُشبه هذا التصميم الغريب الجوارب الطويلة وهو ليس مصنوعاً من النايلون بل من القماش المنقوش. ويتوفر هذا السروال بألوان عديدة كتدرجات لون البشرة حتى يبدو طبيعياً.

وقد طُبعت هذه النقشة على الأقمشة من خلال تقنية عالية الجودة تماماً كثوب السباحة الذي انتشر في الآونة الأخيرة.

يُشار إلى أنّ هذه التصاميم الصادمة تحظى بإعجاب الكثيرين نظراً إلى أنّها غريبة وتستقطب الأشخاص الذين يريدون إطلالة غير تقليدية بحسب متحدث عن الشركة المصنعة.