بالفيديو: انفجار اسطوانة غاز في حافلة يقتل 6 ركاب ويصيب 25 آخرين في باكستان

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح 25 آخرون، الأحد، جراء احتراق حافلة ركاب صغيرة في محافظة البنجاب، شمال شرق باكستان، حسبما نقلت قناة “Geo TV” عن خدمات الطوارئ المحلية.

وذكرت القناة أن الحادث وقع في مدينة ملتان، موضحة أن انفجار اسطوانة غاز هو الذي تسبب في اشتعال الحافلة.

وأفادت “Geo TV” بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وخمسة منهم في حالة حرجة.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أن كثيرا من السيارات في باكستان مزودة باسطوانات للغاز، وانفجاراتها التي تقع بسبب سوء جودتها ليست نادرة في البلاد.