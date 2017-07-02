مقتل 8 أشخاص في انفجار خط أنابيب غاز بالصين

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد اثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية.

وبدأ الغاز يتسرب من الأنبوب الذي تديره الشركة الصينية الوطنية للبترول المملوكة للدولة، في مدينة شازي في إقليم غوزهو، بعدما حطمه انزلاق أرضي سببته الامطار الغزيرة.

وقام عناصر الانقاذ باطفاء الحريق الذي أعقب الإنفجار وأجلوا السكان من المنطقة، حسب ما نقلت وكالة شينخوا عن مصادر.

ومثل هذه الحوادث شائعة في الصين حيث يتم التهاون في معايير الأمان.