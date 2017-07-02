الإكتئاب يلحق الضرر بقلبك أكثر من ارتفاع الكوليسترول

عندما نفكر بالأسباب التي تؤدي الى أمراض القلب فوراً يخطر ببالنا ان ارتفاع الكوليسترول بالدم والتدخين وزيادة الوزن هي فقط التي تؤدي الى أمراض القلب. ولكن دراسة علمية حديثة تشير الى ان الإكتئاب يشكل خطر كبير على صحة الجسم ويزيد من خطر التعرض لأمراض القلب والشرايين.

هذه الدراسة أجريت على 3428 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و74 وتم ملاحقتهم لمدة 10 أعوام. وبعد انتهاء هذه الدراسة تبيَن ان الإكتئاب كان مرتبطاً بأمراض القلب تماماً كما ترتبط السمنة وارتفاع الكوليسترول بالدم والسكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين. لذا من الضروري استشارة الطبيب النفسي في حال المعاناة من مشاكل في القلب وذلك من أجل الحدَ من خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب بالإضافة الى الإقلاع عن التدخين واجراء فحوصات باستمرار والإنتباه الى نوعية الغذاء وممارسة التمارين الرياضية.

واليك هنا بعض الطرق أيضاً التي تساعد في الحدَ من الإكتئاب وبالتالي تبعد شبح أمراض القلب عنك:

التعامل مع الأفكار السلبية والتفكير بشكل ايجابي.

تناول مكملات الأوميغا 3 التي أثبتت الدراسات فعاليتها في التقليل من الإكتئاب والوقاية من أمراض القلب.

التعرَض للشمس بشكل يومي للحصول على الفيتامين د الذي يحمي من الإكتئاب.

تناول قطعة من الشوكولا الداكنة يومياً.

تخصيص وقت للإستمتاع بحياتك وممارسة الهوايات المفضلة لديك.