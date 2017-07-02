الشهيدان درغام دعبول وعبدالله يونس.. قداس وشجرتا زيتون على نيتهما في عين الحور

بعد عامين على زرع شجرة أرز على نية الشهيد روجيه عويس في بلدة عين الحور، شهدت البلدة يوم الأحد 25 حزيران الماضي زراعة شجرتي زيتون على نية الشهيدين ضرغام دعبول من تل عباس غربي وعبدالله يونس من تاشع في عكار اللذين استشهدا أيضًا في عين الحور في أيلول 1983.

في قداس لراحة نفسيهما في كنيسة سيدة النجاة في البلدة، حيّا كاهن الرعية الأب إيلي أبو عبسي في عظته بعد الإنجيل الشهيدين اللذين بذلا حياتيهما دفاعًا عن لبنان، مذكرًا بأنهما أتيا من عكار الى عين الحور للقيام بما اعتبراه تلبية لنداء الواجب. مضيفا أنهما باستشهادهما لا يزالان يقاتلان معنا من خلال حضورهما الدائم والرسالة التي تركاها من أجل أن نبقى أحرارًا ونعيش مسيحيتنا كما نريد.

وإذ أشار أبو عبسي الى الشهادة المسيحية منذ القديس يوحنا ويسوع المسيح الذي بذل حياته لخلاص البشرية، تحدث أيضًا عما تعرض له المسيحيون من عمليات اضطهاد وتهجير وقتل في العراق وسوريا لا لسبب إلا لأنهم ظلوا متمسكين بإيمانهم.

بعد القداس قام الأب أبو عبسي برش المياه المقدسة على الشجرتين اللتين شارك في زراعتهما أفراد من عائلتي الشهيدين.