زلزال بقوة 6 درجات يضرب الاكوادور

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة ست درجات وقع قبالة وسط ساحل الإكوادور يوم الجمعة لكن الحكومة قالت إن الزلزال تسبب في أضرار محدودة وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات طفيفة.

وقالت هيئة السلامة الحكومية إن الزلزال لم يتسبب في حوادث كبيرة واستبعدت حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم رجل مسن ونقلوا جميعا إلى مستشفى محلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 88.5 كيلومتر إلى الشمال الغربي من بورتوفيخو وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح المحيط الهادي. وكانت الهيئة قالت في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة.

وفي العام الماضي وقع زلزال بقوة 7.8 درجة في الإكوادور في نيسان وأسفر عن مقتل ما يربو على 650 شخصا.