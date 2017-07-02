أولمرت حراً طليقاً

أطلق، الأحد، سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة و4 أشهر بتهمة الفساد، بحسب ما أفادت “فرانس برس”.

وترأس أولمرت (71 عاما) الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وهو أول رئيس حكومة يدخل السجن في إسرائيل. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكنه استفاد من حكم مخفف.

وبدأ سقوط أولمرت في تموز 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.