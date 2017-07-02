كنعان: للجديّة والتفاهم بغية تفكيك الالغام استباقا لجلسة السلسة

محلياتالأحد 02 تموز 2017 كنعان: للجديّة والتفاهم بغية تفكيك الالغام استباقا لجلسة السلسةطالب النائب ابراهيم كنعان في حديثه للـ”mtv” “بحركة سياسية جدية وبتفاهم استباقا لجلسة السلسة لتفكيك الالغام ومنها التمويل والسقف المحدد غير الكافي لانصاف المتقاعديت وسواهم”.وأضاف: “اذا توفرت الارادة السياسية يمكن ايجاد مليون حل وحل للسلسلة”. وأكّد أنّه سيتم أنهاء الموازنة منتصف تموز مناشداً الحكومة مقاربة ملف قطع الحساب دستوريا وقانونيا”.كلمات مفتاحية:ابراهيم كنعانالسلسةالموازنةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية