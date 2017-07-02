عصابة سلب السيارات المستأجرة بعد إستدراجها الى بريتال في قبضة قوى الأمن

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

“الحاقاً لبلاغنا السابق المتعلق بتوفيف شخصين في بلدة بريتال البقاعية، بجرم سلب سيارات بقوة السلاح بالاشتراك مع آخرين يقومون بالاتصال بعدد من مكاتب تأجير سيارات ويعمدون بطريقة احتيالية الى استدراج سائق السيارة المستأجرة الى احد الاماكن ويقومون بسلبه بقوة السلاح.

بتاريخ 1/7/2017 ونتيجة للمتابعة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف باقي افراد العصابة، وذلك في بلدات: كفرفاقود، كفرحيم وعين وزين، وهم كل من:

ر. ق. (مواليد عام 1992)

ف. ع. (مواليد عام 1997)

س. ن. (مواليد عام 1996) لبنانيون

ع. ن. (مواليد عام 1994)

الذين اعترفوا باستئجار سيارات بهدف استدراج سائقيها الى بلدة بريتال وسلبها بقوة السلاح .

التحقيق جار باشراف القضاء المختص”.