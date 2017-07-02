في سوق الغرب… تشاجر مع زوجته فقتلها بالـ”بومب أكشن”!

صـ در عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العام ـ ة البلاغ الآتي:

بتاريخ 30/6/2017 ، ورد إتصال هاتفي من أحد المواطنين الى مخفر سوق الغرب في وحدة الدرك الإقليمي حول سماع إطلاق نار داخل احدى الشقق السكنية في محلة سوق الغرب.

وعلى الفور، توجهت دورية من المخفر المذكور الى المكان المشار اليه وتم العثور على جثة المغدورة مؤمنة مسلم (مواليد عام 1983، سورية) مصابة بطلق ناري في صدرها.

وبتاريخ 1/7/2017 وعلى أثر توافر معلومات لدى مفرزة الأستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والمؤسسات والإدارات العامة عن مكان تواجد الفاعل، قامت دورية من المفرزة بالتوجه الى محلة دوحة عرمون حيث كان يختبئ داخل منزل أحد الأشخاص وتمكنت من توقيفه ويدعى: م. س. ( مواليد عام 1976، سوري) وقد تبين أنه زوج الضحية.

كما أوقفت صاحب المنزل وهو: أ. ح. ( مواليد عام 1976، سوداني ).

وبالتحقيق مع الزوج، اعترف بإقدامه على قتل المغدورة بسبب شجار بينهما وذلك بواسطة سلاح حربي نوع “بومب أكشن” تمّ ضبطه على طريق فرعية بالقرب من مكان الجريمة، كان قد تركه هناك”.