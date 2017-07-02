مقتل 10 من مسلحي “داعش” بغارات شرق أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من تنظيم “ولاية خراسان” التابع لـ”داعش”، بغارات جوية نفذت في ولاية ننكرهار شرق البلاد.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية عن السلطات المحلية في ننكرهار قولها إن الغارات شنت في منطقتي تورا بورا وألف خان بإقليم باتشير أغام ومنطقة تانغي بإقليم أتشين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة للإرهابيين.

وذكرت السلطات أن الضربات الجوية لم تخلف ضحايا في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.