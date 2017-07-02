الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً للنظام السوري بالجولان

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، موقعاً للنظام السوري شمال الجولان المحتل، ردا على سقوط قذائف نتيجة المعارك الدائرة داخل سوريا في الشطر الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه السبت تحذيرا إلى دمشق بعد سقوط القذيفتين، علما بأن هذه الحوادث تتكرر منذ نهاية حزيران 2017.

وقال الجيش إن قذيفتين سقطتا في هضبة الجولان “نتيجة معارك داخلية في سوريا” من دون الإبلاغ عن سقوط إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس في بيان نقلا عن “فرانس برس” إن “إسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية أي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم”.

وأضاف أن “إسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الأهلية السورية، رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك لسيادة إسرائيل”.

وتشهد هضبة الجولان المحتلة بانتظام سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية والمعارضة السورية في محافظة القنيطرة قرب الشطر المحتل من الجولان.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف الجمعة موقعا للجيش السوري بعد ساعات من سقوط قذيفة في الجولان المحتل. ووقع الأمر نفسه قبل أسبوع.