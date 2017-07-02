خاص موقع “القوات”: اصابة رتيب في شعبة المعلومات بطلق ناري اثناء توقيف مطلوب في قبعيت العكارية

علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني ان الرتيب في شعبة المعلومات “خ.ح.” اصيب بطلق ناري بيده اثناء قيامه بتوقيف احد المطلوبين.

وفي التفاصيل ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت تقوم بتوقيف المدعو “خ.د.” في بلدة قبعيت في عكار لوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم اطلاق نار، الا ان الأخير قام باطلاق النار باتجاه الدورية ما ادى الى اصابة احد الرتباء والذي تم نقله الى مستشفى النيني للمعالجة ووضعه الصحي مستقر.

ورغم اطلاق النار، تمكنت الدورية من توقيف المطلوب واقتياده للتحقيق معه.