قائمقام جبيل تسلمت التقرير الاولي عن نفوق الابقار في المجدل

تواصل قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح متابعتها لقضية نفوق الابقار منذ ما يقارب الاسبوع في بلدة المجدل مع محافظ جبل لبنان بالتكليف منصور والقوى الامنية في القضاء منذ تبلغها بالامر من آمر فصيلة قرطبا في قوى الامن الداخلي النقيب شحادة فجلون حيث اوعزت منذ وقوع الحادثة الى مصلحة الصحة ومكتب الزراعة في القضاء الى وضع تقرير مفصل عن الاسباب التي ادت الى نفوق الابقار وطرق المعالجة كي لا تتكرر مثل هذه الامور وتسلمت سويدان امس التقرير الاولي عن هذه القضية ورفعته الى المحافظ ضو في انتظار التقرير النهائي في الايام المقبلة.