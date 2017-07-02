قائمقام جبيل تسلمت التقرير الاولي عن نفوق الابقار في المجدل

محلياتالأحد 02 تموز 2017 قائمقام جبيل تسلمت التقرير الاولي عن نفوق الابقار في المجدلتواصل قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح متابعتها لقضية نفوق الابقار منذ ما يقارب الاسبوع في بلدة المجدل مع محافظ جبل لبنان بالتكليف منصور والقوى الامنية في القضاء منذ تبلغها بالامر من آمر فصيلة قرطبا في قوى الامن الداخلي النقيب شحادة فجلون حيث اوعزت منذ وقوع الحادثة الى مصلحة الصحة ومكتب الزراعة في القضاء الى وضع تقرير مفصل عن الاسباب التي ادت الى نفوق الابقار وطرق المعالجة كي لا تتكرر مثل هذه الامور وتسلمت سويدان امس التقرير الاولي عن هذه القضية ورفعته الى المحافظ ضو في انتظار التقرير النهائي في الايام المقبلة. كلمات مفتاحية:المجدلالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام